Statale 36. Ore 13.30 – Scontro auto-moto a Costamasnaga in direzione Lecco

COSTAMASNAGA – Incidente sulla Statale 36 in direzione Lecco, poco dopo lo svincolo di Costamasnaga. Da quando appreso sarebbero coinvolte un’auto e una moto, sul posto stanno intervenendo i soccorsi: l’automedica, l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e quella della Croce San Nicolò di Lecco. Fortunatamente non sembrerebbero esserci feriti gravi. Segnalati rallentamenti in direzione Lecco.