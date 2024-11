Dina.Mo: riabilitazione uditiva e invecchiamento attivo

Dina.Mo il protocollo diagnostico – riabilitativo del Centro Acustico Lecco, nasce per migliorare la capacità uditiva e la qualità di vita delle persone

La perdita dell’udito è una delle problematiche più comuni con l’avanzare dell’età e può avere un impatto significativo sulla partecipazione sociale, sulla comunicazione e sul benessere psicologico. Per questo motivo, la riabilitazione uditiva non solo migliora la capacità di sentire, ma contribuisce anche a mantenere attive le persone anziane, aiutandole a partecipare pienamente alla vita sociale e a ridurre il rischio di isolamento.

Un udito in forma è fondamentale per stare con gli altri, preservare la propria autonomia e per conservare le nostre capacità cognitive (memoria, attenzione, ecc).

La riabilitazione uditiva incontra così l’active ageing, l’invecchiamento attivo, un concetto promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che incentiva il mantenimento dell’autonomia e della qualità della vita negli anziani.

Il collegamento tra riabilitazione uditiva e active ageing porta a una maggiore attenzione verso programmi personalizzati, che coinvolgono sia dispositivi tecnologici (come gli apparecchi acustici avanzati) sia interventi educativi e di supporto psicologico.

Alcuni programmi di riabilitazione uditiva includono anche esercizi per migliorare le capacità cognitive legate all’ascolto e al riconoscimento dei suoni, promuovendo un approccio olistico alla salute dell’individuo. Come si svolgerà il percorso riabilitativo?

Partiremo dall’analisi audiologica approfondita con il dott. Andrea Cirignola, con particolare focus sulla capacità di comprensione del parlato nel rumore, e con la scelta dei dispositivi (apparecchi acustici) più idonei con la dott.ssa Loredana Todini verrà effettuata la valutazione logopedica-percettiva e di seguito il piano riabilitativo.

Seguirà poi l’incontro con la dott.ssa Anna Colombo per il counseling avanzato (analisi del vissuto, necessità ed aspettative).

La dott.ssa Di Maggio si occuperà infine dei test cognitivi, working memory, attenzione, e altri dati verranno accuratamente misurati all’inizio della riabilitazione e monitorati nel corso del tempo.

Tutte le valutazioni verranno effettuate all’inizio della riabilitazione e successivamente a cadenza periodica (6 mesi/1 anno) per verificarne gli effetti a lungo termine.

Cosa ci aspettiamo dalla riabilitazione attiva Dina.Mo?

Un miglioramento della vita sociale, dell’autonomia, dell’autostima, una maggiore consapevolezza, un miglioramento del benessere generale.

I nostri specialisti al tuo servizio:

dott.ssa Anna Colombo specializzata in pedagogia clinica

Anna è specializzata in pedagogia clinica e il suo supporto sarà fondamentale per comprendere meglio i pazienti, le loro esigenze e le loro aspettative.

Il suo ambito di intervento è davvero ampio: analisi delle capacità intellettive e mnemoniche, test di attenzione e faticabilità, analisi dell’espressività locutoria e motoria, ecc.

Una figura autonoma nelle sue competenze, ma anche propedeutica per l’inserimento di altri specialisti.

Dott.ssa Loredana Todini esperta in riabilitazione uditiva e logopedica.

Loredana porta con sé una vastissima esperienza nel settore maturata in oltre 20 anni di attività come responsabile del servizio di riabilitazione per preadolescenti, adolescenti e adulti dell’UO Audiologia Policlinico di Milano.

E’ inoltre presidente dell’associazione ANS Aps-associazione nazionale sordi- Lombardia.

Dott.ssa Maria Grazia Di Maggio, medico formato in geriatria e Neuropsicologia Clinica.

La sordità è strettamente legata alle funzioni cognitive, la neuropsicologia permette di valutare e monitorare queste dimensioni, offrendo un supporto mirato che va oltre l’aspetto uditivo.

Questa integrazione tra audiologia e neuroaudiologia rappresenta sicuramente un approccio multidisciplinare innovativo, volto al miglioramento della qualità di vita e dell’autonomia della persona.

Visita il nostro sito web e prenota un appuntamento con noi.

Presso il nostro centro puoi inoltre effettuare sia lo screening gratuito dell’udito che la valutazione audiologica.

Per un appuntamento ci puoi contattare tramite: