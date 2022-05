Calolzio, volontari del soccorso in lutto per la morte di Vladimiro Dozio

Si è spento Vladimiro Dozio, ex presidente e tra i fondatori del gruppo di soccorso Calolziese

Giornalista e soccorritore, era stato insignito dell’onorificenza al Merito della Repubblica

CALOLZIO – Lutto nella cittadina di Calolzio e nel mondo del soccorso per la morte di Vladimiro Dozio, giornalista, ex presidente e co-fondatore dei Volontari del Soccorso. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale dove è venuto a mancare. Aveva 78 anni.

Era il 1970 quando Dozio insieme a Maria Giulia Adelasio e al dott. Gianfranco Brini aveva dato vita al gruppo di soccorso che ancora oggi è una delle realtà consolidate del panorama lecchese dell’emergenza sanitaria per la popolazione.

Per quasi cinquant’anni Dozio ha vestito attivamente l’uniforme del soccorritore, ricoprendo anche ruoli in Anpas e in Protezione Civile. Un impegno che nel 2021 è stato premiato con l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Oggi il gruppo calolziese ha postato l’immagine della fascia a lutto sul simbolo dell’associazione.

Vladimiro Dozio era anche un alpino. Lo ricorda il vice capogruppo delle Penne Nere calolziesi, Valentino Mainetti: “Se ne va una parte della storia di Calolzio. Con lui ho fatto il militare insieme prima a Cuneo e poi a Merano. Un rapporto che non è mai venuto meno anche con il passare degli anni. al di là del carattere, a volte spigoloso, non si tirava mai indietro per le iniziative di solidarietà e beneficenza. Lascia senza dubbio un grande vuoto”