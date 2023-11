Calolzio. In auto con oltre un chilo di droga, i Carabinieri fermano tre corrieri

Sotto uno dei sedili avevano nascosto 17 panetti di hashish

I tre uomini di 53, 33 e 19 anni, quest’ultimo irregolare in Italia, sono stati arrestati

CALOLZIOCORTE – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lecco, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato in corso Dante a Calolziocorte un’audi con a bordo tre extracomunitari.

Dopo un rapido controllo in banca dati i militari, insospettiti dall’atteggiamento e dai precedenti di polizia dei tre, hanno perquisito a fondo la vettura trovando un sacchetto nascosto sotto uno dei sedili con all’interno 17 panetti di hashish per un peso complessivo di 1 kg e 100 grammi. Per mascherare la natura della sostanza, diversi panetti erano ricoperti dalla carta di un noto snack.

I tre uomini di 53, 33 e 19 anni, quest’ultimo irregolare in Italia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati in carcere a Pescarenico. L’arresto è stato convalidato nella mattinata di oggi, con l’applicazione della misura dell’obbligo di firma.