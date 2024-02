Trovato con 14 grammi di cocaina, arrestato un 24enne

I Carabinieri di Calolziocorte hanno fermato il giovane nel corso di un controllo

Il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di lecco

CALOLZIOCORTE – I Carabinieri della stazione di Calolziocorte, nella serata di mercoledì 13 febbraio, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 24enne extracomunitario. Le manette sono scattate durante un servizio di controllo rinforzato del territorio insieme a militari della Compagnia di intervento operativo di Milano, di supporto in questi giorni all’arma territoriale per l’impiego nelle aree sensibili della provincia.

Il giovane è stato notato dai militari cedere a un coetaneo un involucro, rilevatasi poi una “pallina” di cocaina. Prontamente fermato dai Carabinieri mentre cercava di allontanarsi a bordo della propria auto, è stato perquisito e trovato in possesso di 14 grammi di cocaina suddivisa in 19 dosi, 604,50 euro, verosimile provento di spaccio e uno spray al peperoncino, il tutto sottoposto a sequestro.

Nella mattinata odierna, nel corso del giudizio direttissimo, il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di lecco. Segnalato all’autorità prefettizia quale assuntore di sostanze stupefacenti l’altro giovane.