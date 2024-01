Valgreghentino. Malore in strada, morta una donna di 73 anni

E’ successo intorno alle 10.30 in via Don Amedeo Airoldi

Quando sono arrivati in posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

VALGREGHENTINO – Stava camminando lungo via Don Amedeo Airoldi quando si è accasciata a terra, probabilmente a causa di un malore. E’ successo questa mattina, giovedì 18 gennaio, intorno alle 10.30 a Valgreghentino.

In posto in codice rosso si sono portati i soccorritori, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l’automedica ma purtroppo per la donna, 73 anni, non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.