Vercurago. Incidente in via Roma, nessun ferito grave

Scontro tra auto sulla Lecco-Bergamo

Soccorsi in azione poco prima delle 14

VERCURAGO – Incidente a Vercurago poco prima delle ore 14 di oggi, 2 agosto, in via Roma nei pressi del cimitero. Due auto si sono scontrate ma fortunatamente non ci sarebbero persone ferite in maniera grave. Tre le persone coinvolte.

Sul posto è sono giunti l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Spetterà alla forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale.