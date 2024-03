Vercurago piange Claudio Forlani: “Ha avuto un ruolo di rilievo per l’intera comunità”

Coltivatore e allevatore era molto conosciuto nella frazione di Somasca dove ha sempre lavorato

Una grande passione per la politica, è stato una delle colonne del PCI a Vercurago e della Festa dell’Unità

VERCURAGO – A Vercurago è grande il dolore per la morte di Claudio Forlani. Classe 1937, ha lasciato un segno profondo all’interno della comunità per il suo impegno politico e non solo. In tantissimi lo ricordano per la sua militanza nella file del Partito Comunista. Insieme agli amici Attilio Amigoni, Giorgio Toneatto e Augusto Girotti per tanti anni è stato organizzatore della Festa dell’Unità che si svolgeva al Parco Gramsci.

In tanti ricordano la sua forza fisica, dote che non passava inosservata in quegli anni in cui l’agone politico era molto acceso soprattutto tra gli schieramenti del Partito Comunista, Partito Socialista e Democrazia Cristiana. Claudio Forlani è sempre stato un uomo deciso, che è andato dritto per la strada scelta. La grande passione per la politica lo ha portato, come consigliere, sui banchi del consiglio comunale di Vercurago e, tuttora, non ha mai smesso di seguire con attenzione le vicende del suo paese.

Ha fatto dell’allevamento e dell’agricoltura la sua vita, era conosciutissimo nella frazione di Somasca e nella località Beseno dove ha sempre lavorato. Con le sue verdure riforniva anche alcuni negozi della zona, oltre a vendere i suoi prodotti nella vicina Valsassina. Tra le sue passione c’era anche l’allevamento dei cavalli.

Un commosso ricordo è giunto anche dal sindaco di Vercurago e da tutta l’Amministrazione Comunale che si sono stretti attorno alla moglie Giuliana, alle figlie e ai familiari di Claudio Forlani: “A tutti noto per la sua attività agricola in località Beseno, ha rivestito un ruolo di rilievo per l’intera comunità di Vercurago attraverso un lavoro generoso e altruista in occasione di eventi significativi per la vita del nostro Comune nonché per il suo impegno politico per molti anni in qualità di Consigliere Comunale. Egli lascerà certamente un vuoto di impegno, di lavoro e di umanità”.