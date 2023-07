Vercurago. Violento schianto nella notte, gravi quattro giovani

L’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada all’altezza del semaforo di Via Roma

Tre ragazzi in codice rosso, numerosi mezzi di soccorso in azione, in volo anche due elicotteri

VERCURAGO – Grave incidente stradale nella notte a Vercurago, che ha coinvolto quattro giovani tra i venti e i trent’anni. Mentre viaggiavano in via Roma, l’auto ha subito un violento impatto, dopo essere finita fuori strada all’altezza del semaforo per cause ancora da accertare.

A estrarre i quattro occupanti rimasti incastrati per il forte urto i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la vettura. Intervenuti per soccorrere i giovani un cospicuo dispiegamento di mezzi: quattro ambulanze (due della Croce Rossa di Galbiate, una del Soccorso Cisanese e Volontari di Calolzio), un’auto infermieristica, un’auto medica e, vista la gravità del sinistro, anche due elicotteri decollati da Como e Sondrio. Allertati anche i Carabinieri di Lecco.

Un ragazzo di 32 anni e una ragazza di 30 anni sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, e un terzo al San Gerardo di Monza. In codice giallo invece un ragazzo di 27 anni, il meno grave dei tre, trasferito al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dalla prima ricostruzione dei carabinieri, a cui sono affidati i rilievi del caso, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.