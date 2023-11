Chiusa nuova Lecco-Ballabio per incidente, direzione Lecco. Code sulla vecchia

Un ribaltamento questa mattina a complicare la viabilità tra Lecco e la Valsassina

L’incidente non ha avuto gravi conseguenze, ma la circolazione è in tilt sulla vecchia Lecco-Ballabio

LECCO/BALLABIO – Chiusa la nuova Lecco-Ballabio per incidente in direzione Lecco. Sta provocando non pochi disagi il ribaltamento avvenuto questa mattina nella Galleria Valsassina. A essere coinvolto un 33enne che, stando alle prime informazioni, risulterebbe uscito dal sinistro fortunatamente senza gravi conseguenze, assistito sul posto da Croce Rossa di Lecco e un’automedica da Lecco. Allertati anche Polstrada e Vigili del Fuoco.

Ripercussioni invece si stanno avendo, inevitabilmente, sulla viabilità, con la vecchia Lecco-Ballabio come unico sbocco per raggiungere Lecco e la Valsassina, almeno inizialmente, quando erano nel vivo le fasi di soccorso. Già le code, complice anche l’orario mattutino con tanti a recarsi al lavoro, sono subito diventate importanti e in alcuni tratti faticano a scorrere.

Adesso invece è stata riaperta la corsia in salita, verso la Valsassina, dando un po’ di respiro alla circolazione, mentre continua a restare chiuso il tratto dal km 3,000 al km 2,000 viaggiando verso Lecco. Una volta ultimate tutte le operazioni da parte delle squadre Anas e delle forze dell’ordine, verrà ripristinata nel più breve tempo possibile l’intera viabilità lungo la SS36 Dir nuova Lecco – Ballabio.