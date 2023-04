Fiamme in un azienda a Cremella

Quattro mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni

CREMELLA – Vigili del Fuoco al lavoro nella tarda mattinata di oggi, venerdì, per un incendio che sta interessando il capannone di un’azienda di Cremella, in via Valle di Sotto,

Sul posto stanno operando quattro mezzi dei pompieri giunti da Lecco, Merate e Valmadrera.

Seguiranno ulteriori informazioni