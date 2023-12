Deve scontare pene per oltre 4 anni, arrestato dai Carabinieri di Oggiono

L’uomo era stato condannato per truffa, ricettazione e bancarotta

Il 66enne è stato associato presso la casa circondariale di Lecco

OGGIONO – I Carabinieri della stazione di Oggiono hanno dato corso a un provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza a carico di un 66enne italiano. L’uomo deve scontare un cumulo di pene per complessivi 4 anni e 4 mesi per truffa, riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, distruzione o occultamento delle scritture contabili nonché bancarotta, reati commessi tra il 2016 e il 2022 nelle province di Lecco, Bergamo e Monza. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Lecco.