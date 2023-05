Frana. Senza treni, centinaia di turisti e studenti sugli autobus

Treni fermi per la frana, in stazione a Lecco gli autobus sostitutivi e l’assistenza ai passeggeri

Centinaia di viaggiatori ‘dirottati’ sui pullman per raggiungere Varenna e la Valtellina.

LECCO – E’ il vero banco di prova dell’emergenza causata dalla frana: con la circolazione ferroviaria interrotta tra Lierna e Varenna, lunedì mattina è scattato il rafforzamento del piano predisposto da Trenord con gli autobus sostitutivi per spostarsi dall’Alto Lario a Lecco e viceversa.

Già da venerdì erano entrati in servizio i primi pullman per trasferire i passeggeri lungo la tratta, sabato e domenica ne sono stati programmati di ulteriori fino all’ampliamento del servizio di lunedì, voluto dalla Prefettura, per scongiurare disagi con la ripresa delle scuole e dell’attività lavorativa.

Decine gli studenti e i lavoratori che hanno usufruito dei bus che hanno fatto spola tra Colico e Lecco e una seconda linea tra Varenna e Colico, ma sono centinaia i turisti arrivati questa mattina alla stazione di Lecco, diventata nodo nevralgico del sistema di autobus alternativi ai treni.

Viaggiatori che da Milano hanno dovuto fare tappa forzata a Lecco per poter proseguire con i pullman il viaggio verso l’Alto Lario e da qui spostarsi per le località del lago o proseguire in treno da Colico verso la Valtellina.

Altrettanti i turisti che hanno fatto il percorso inverso, di rientro verso Milano, utilizzando le navette dai paesi del lago Colico per prendere poi l’autobus per Lecco, oppure in arrivo dalla Valtellina con il treno fino a Colico e poi in pullman fino a Lecco per proseguire col treno verso Milano (qui gli orari delle corse).

Un sistema che in mattinata sembra aver funzionato, grazie soprattutto all’assistenza del personale Trenord a terra che ha gestito i flussi di viaggiatori, indirizzandoli verso gli autobus con la destinazione prevista. Intorno alle 9, sono stati riempiti ben due pullman diretti a Varenna, altrettanti mezzi, poco meno colmi di turisti, sono partiti per Colico.

Anche gli agenti della Polfer hanno collaborato alle operazioni mentre la Polizia Locale ha presidiato l’ingresso di piazza Stazione per agevolare l’entrata e l’uscita dei pullman. Anche il servizio battelli è stato rafforzato per agevolare gli spostamenti nei paesi del lago (vedi qui gli orari delle corse).

Ulteriori picchi di arrivi e partenze sono previste nel primo pomeriggio per il rientro degli studenti e nel tardo pomeriggio quello dei lavoratori.

