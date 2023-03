Incidente a Olginate. Camion si ribalta, soccorso l’autista

L’incidente avvenuto in mattinata a Olginate

Mezzo pesante si ribalta sul lato, intervengono i soccorsi

OLGINATE – E’ finito ruote all’aria, il mezzo pesante protagonista del serio incidente accaduto questa mattina a Olginate, nella zona di via Citerna: il camion cisterna, per cause da chiarire, si è ribaltato su un lato finendo contro un muretto a lato della carreggiata.

E’ successo poco dopo le 8 di questa mattina, lunedì. Mobilitati sul posto i sanitari con un’ambulanza della Lecco Soccorso insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. L’autista del mezzo è stato assistito dai soccorsi ma non ha necessitato trasporto in ospedale.

La strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo.