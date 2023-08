Lecco, 56enne muore annegato nelle acque dell’Adda

Il corpo è stato trovato nelle acque di fronte all’isola Viscontea

I carabinieri di Lecco indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto

LECCO – Un uomo di 56 anni è morto per annegamento questa mattina. L’ennesimo tragico episodio che vede protagonista le acque del lago è avvenuto intorno a Lecco, nel tratto di fronte all’isola Viscontea.

La richiesta di soccorso è arrivata al numero unico per le emergenze intorno alle 7.20. Immediato l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Lecco e dell’automedica; sul posto anche i Vigili del fuoco, intervenuti con prima partenza e squadra nautica a bordo di moto d’acqua per il recupero. Purtroppo però per il 56enne, di origini sud americane, non c’era già più nulla da fare: il medico ne ha dichiarato la morte.

I carabinieri di Lecco hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto: l’uomo si era tuffato in acqua per nuotare con un amico. E’ stato quest’ultimo, non vedendolo riemergere, ad attirare l’attenzione di un passante che ha allertato i soccorsi.