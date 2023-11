Lecco: caos viabilità, la situazione alle ore 12.30

Impossibile transitare sul Terzo Ponte: chiuse entrambe le corsie in direzione sud

Lunghissimi i tempi di percorrenza per raggiungere Lecco e le zone limitrofe della città

LECCO – Sono passate svariate ore dall’incidente che ha visto un camion urtare all’alba un pannello a messaggio variabile sul Terzo Ponte della SS36 mentre viaggiava in direzione Milano, ma la situazione viabilità non accenna a migliorare. Lecco e dintorni risultano ancora completamente paralizzati: si registra traffico intenso in tutta la città: in particolare sul lungolago, in Corso Carlo Alberto e in Corso Emanuele Filiberto, oltre che in via Fiandra.

A comunicarlo Polstrada Lecco che ha aggiunto di non sapere quando la circolazione verrà pienamente ripristinata sulla SS36, dove al momento risulta completamente chiusa la carreggiata in direzione sud, con obbligo di uscita a Lecco Nord e rientro a Civate per consentire al personale Anas di operare e sostituire il portale danneggiato. Inizialmente era stata tenuta aperta la corsia di sorpasso, ma pochi istanti fa la società che si occupa di infrastrutture stradali ha annunciato il nuovo provvedimento. Bloccato anche l’accesso al tunnel del Barro verso nord tra gli svincoli di Isella-Civate e Oggiono.

Una mattinata che per gli utenti della strada si è trasformata in un inferno, con lunghissimi tempi di percorrenza per entrare e uscire dalla città: un viaggiatore ci comunica di aver impiegato un’ora e mezza per percorrere la tratta Suello-Valmadrera sulla SS36. Ma la criticità è visibile anche da e verso Calolzio, con traffico bloccato già a Chiuso per raggiungere il capoluogo. Alla rotonda di Malgrate ci sono i vigili a cercare di gestire la circolazione, nel tentativo di tamponare almeno in parte una mattinata nera per la viabilità lecchese.

A creare ulteriori disagi il forte vento: i Vigili del Fuoco starebbero intervenendo sempre sul Terzo Ponte per mettere in sicurezza dei cartelli pericolanti.