LECCO – Attimi di apprensione mercoledì sera ad Acquate per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione in via Renzo.

Da chiarire le cause del rogo: probabilmente si è verificato un surriscaldamento nel locale contatori.

Dopo un primo intervento con l’estintore in posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.