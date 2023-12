Addio a Elda Cattaneo, storica segretaria generale del Comitato Gemellaggi di Lecco

Nel 2015 aveva ricevuto la Civica Benemerenza per il suo grande impegno nell’associazione

LECCO/MANDELLO – E’ grande il dolore per la morte di Elda Cattaneo per 26 anni segretaria generale del Comitato Gemellaggi di Lecco. Elda Cattaneo era stata l’artefice del primo gemellaggio tra Lecco e la città francese di Macon, nel 1973, a cui sono seguiti quelli con Overijse nel 1981, con Igualada nel 1990, con Szombathely nel 1995 e con Mytishi nel 2005.

Il Comune di Lecco, allora guidato dal sindaco Virginio Brivio, aveva deciso di insignirla della civica benemerenza per il grande lavoro svolto a favore del Comitato Gemellaggi: “Questo riconoscimento mi è molto gradito e onora il lavoro fatto in questi anni – aveva detto in quell’occasione dal palco del Teatro della Società la stessa Elda Cattaneo –. Ho sempre creduto nei gemellaggi e nel rendere partecipi i cittadini delle esperienze di altre comunità, creare nuove amicizie. Fiore all’occhiello sono stati gli scambi scolastici per alunni dalle scuole medie ai licei, esperienze che hanno arricchito i ragazzi dal punto di vista personale e umano”.

Ad applaudirla anche gli amministratori delle città “gemelle” che, proprio in occasione della Festa di San Nicolò, erano stati invitati per visitare la nostra città.

Anche il comune di Lecco si è unito al cordoglio per la scomparsa di una donna che ha dato tanto alla città: “Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Elda Cattaneo. Tra le prime storiche volontarie del Comitato Gemellaggi del Comune di Lecco, per ventisei anni vi ha ricoperto con passione e dedizione il ruolo di segretaria generale, tanto da essere insignita nel 2015 della civica benemerenza. Il Sindaco di Lecco e la Giunta comunale ricordano con gratitudine suo impegno civico e la sua determinazione tra le file del Comitato, nell’interesse della città di Lecco, ed esprimono vicinanza alla sua famiglia.

Ai funerali, che saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 dicembre, alle 15 nella chiesa di San Zenone a Mandello del Lario sarà presente il Gonfalone del Comune di Lecco.