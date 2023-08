Addio a Enrico Riva, storico titolare del Garage Tunnel di Lecco

E’ stato un punto di riferimento per generazioni di lecchesi

Fino all’età di 80 anni ha guidato la sua attività che aveva creato con sacrifici e lungimiranza

LECCO – E’ grande il dolore per la morte di Enrico Riva, mancato giovedì scorso all’età di 82 anni. Titolare dello storico Garage Tunnel di Corso Promessi Sposi, per oltre 50 anni è stato uno di quegli uomini che hanno contribuito a scrivere un pezzo di storia imprenditoriale della nostra città.

Affabile, gentile, dal gran cuore, questo il ricordo di chi l’ha conosciuto. Amava il suo lavoro e l’attenzione per il cliente veniva prima tutto: l’autosalone e officina di Corso Promessi Sposi sono stati un punto di riferimento per generazioni di lecchesi. Una realtà che ha creato dal nulla con sacrificio e impegno: ha cominciato a lavorare all’età di soli 11 anni come meccanico e fino all’età di 80 anni ha tenuto le redini della sua azienda.

Nato a Bartesate, frazione di Galbiate, Enrico Riva ha vissuto a Lecco dove con impegno, sacrifici e lungimiranza diede vita al Garage Tunnel, prima nella sede di via Ghislanzoni per poi trasferirsi in Corso Promessi Sposi ad Acquate. Famiglia e lavoro sono sempre stati i pilastri della sua vita e le sue più grosse soddisfazioni.

Un uomo molto conosciuto e apprezzato, meccanico e rivenditore dei marchi Fiat, Alfa e Lancia, è stato capace di creare con i suoi clienti un rapporto di fiducia che è durato anni. Non si è mai risparmiato, è stato un gran lavoratore oltre ad essere marito e padre generoso e premuroso. Appassionato di caccia, quando era la stagione, prima di andare al lavoro spesso andava nel suo capanno.

Negli ultimi anni si era trasferito a Introbio dove viveva tuttora. Enrico Riva lascia la moglie Giancarla, le figlie Francesca e Valeria, gli amatissimi nipoti Luca, Beatrice e Annamaria, le sorelle Isa e Maria Teresa. Il funerale è stato celebrato sabato scorso, mentre la sepoltura avverrà lunedì 4 settembre nel cimitero di Rancio (in via Quarto) a Lecco. L’orario è ancora da definire, lo comunicheremo non appena possibile in modo che chi lo desidera può partecipare.