Addio a Giuseppe Colavita, sempre in giro con il suo inseparabile pappagallino Pippo

Il pensionato si è spento a 67 anni

Impossibile non notarlo in diverse zone della città e al supermercato in compagnia di Pippo

LECCO – Si è spento al termine di una malattia Giuseppe Colavita, pensionato di Bonacina, 67 anni. Molisano di origine, lecchese d’adozione, era impossibile non notarlo in giro con il suo pappagallino Pippo sulla spalla o in testa a cui era legatissimo.

A proposito del suo amico volatile, in un’intervista al nostra giornale aveva raccontato: “E’ con me da quando aveva meno di un mese e nemmeno una piuma. Lo aveva un privato insieme ad un altro suo fratellino e li dava in adozione, ho deciso prenderlo e di accudirlo personalmente”. E ancora: ““Al mattino quando si sveglia è scorbutico, per un’oretta non lo senti proprio, poi mi sale addosso, non avendo io capelli non riusciva a starmi in testa, allora ho iniziato ad indossare il cappello così resta ben aggrappato anche quando siamo in giro. Gli piace molto quando ci spostiamo in auto, adora la radio e lo senti zufolare imitando la musica e le canzoni che sente”.

Giuseppe Colavita lascia la sorella Teresa, il fratello Leonardo con Tiziana, il nipote Giacomo e le famiglie.

I funerali si terranno domani, sabato 18 novembre presso la Chiesa di San Francesco ai Frati alle 15.30. La famiglia ringrazia in particolare modo il personale medico ed infermieristico dell’hospice Il Resegone dell’Ospedale Manzoni di Lecco per le cure prestate.