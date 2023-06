Ancora una lite in Piazza Diaz, intervengono Polizia e Carabinieri

E’ successo venerdì sera

Le forze dell’ordine sono intervenute nuovamente per una rissa tra alcune persone

LECCO – Un nuovo episodio violento è accaduto ieri sera, venerdì, in Piazza Diaz, davanti alla stazione di Lecco. L’allarme è scattato intorno alle 23.15 per una rissa tra alcune persone. In posto le forze dell’ordine (Polizia e Carabinieri) e un’ambulanza ma per nessuno dei coinvolti si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Si tratta, purtroppo, dell’ennesima lite in questa zona della città. Negli scorsi giorni due erano stati gli episodi ravvicinati di violenza, a farne le spese era stato anche il Caffè Diaz a cui erano state spaccati alcuni arredi esterni e le fioriere.