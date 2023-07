Confcommercio Lecco in lutto: scomparso l’ex presidente Franco Marforio

Ha ricoperto la carica negli anni ’60-’70, aveva 92 anni

Era grossista di abbigliamento a Lecco. L’attuale presidente Peccati lo ricorda così: “Figura significativa, ha affrontato sfide importanti”

LECCO – E’ scomparso nello scorse ore, all’età di 92 anni, l’ex presidente dell’Unione Commercianti Lecchesi, Franco Marforio.

Marforio, storico commerciante con un magazzino di abbigliamento a Lecco, è stato presidente dell’Unione Commercianti (così si chiamava allora Confcommercio Lecco) dal 1966 al 1975 e poi tra il mese di ottobre 1976 e il mese di aprile 1977: dopo di lui venne eletto Giuseppe Crippa.

“E’ anche grazie a uomini come Franco Marforio che oggi l’associazione, che ho l’onore di guidare, ha un ruolo così importante nel tessuto lecchese – sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Ci uniamo nel ricordo di una figura significativa, di un presidente che ha affrontato sfide importanti per il territorio e per i commercianti”.

“E’ stato un buon presidente, molto attivo: ha fatto davvero molto per l’Unione Commercianti Lecchesi – aggiunge il past president, Peppino Ciresa – Me lo ricordo, in quegli anni io muovevo i primi passi nel sindacato dei panificatori. Era un grossista di abbigliamento, con un’attività importante a Lecco”.