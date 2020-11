Covid e misure anti-contagio. La Prefettura annuncia maggiori controlli

La Prefettura di Lecco ha disposto un rafforzamento dei controlli per il contrasto ai contagi

D’intesa coi sindaci, non saranno però interdette strade o piazze. “Cittadini responsabili”

LECCO – A qualche giorno dall’istituzione della ‘zona rossa’, la Prefettura di Lecco ha deciso di intervenire ordinando maggiori controlli sul territorio per verificare il rispetto delle misure anti contagio.

Il prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, ha presieduto questa mattina una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso della quale sono stati affrontati diversi temi legati alla sicurezza pubblica.

Prendendo le mosse dall’ultima direttiva del Ministero dell’Interno indirizzata ai prefetti il 9 novembre scorso, che ha evidenziato che nello scorso fine settimana, in diverse località del Paese, si sono registrate situazioni di particolare assembramento in occasione delle quali è stata riscontrata una percentuale non irrilevante di inosservanza dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, il Prefetto ha disposto quindi una intensificazione dei controlli anche nel lecchese.

D’intesa con i sindaci, è stato ritenuto non necessario interdire strade o piazze a rischio assembramenti, o contingentarne gli accessi, “in considerazione – spiega il prefetto – dei comportamenti adeguati e responsabili che hanno sempre contraddistinto i cittadini di questa provincia”.

Con una nota indirizzata a tutti i sindaci della provincia, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di intensificare i controlli, specie nei fine settimana, nei luoghi con maggiore rischio di assembramento.