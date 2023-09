Diverbio per una mancata precedenza, uomo aggredito a pugni in via Mazzucconi

Il brutto episodio è accaduto in pieno giorno a Rancio

L’uomo aggredito davanti a moglie e nipotine. La famiglia cerca testimoni

LECCO – Un uomo è stato aggredito nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 settembre, lungo via Mazzucconi a Rancio, dopo un diverbio automobilistico. Il racconto dell’aggressione è stato diffuso sui social dalla famiglia della vittima, che sta cercando testimoni.

Intorno alle 16.30 l’uomo, che era in macchina con la moglie e le nipotine, stava percorrendo via Mazzucconi in salita quando un’altra auto, parrebbe una Mercedes nera, lo avrebbe accusato di avergli tagliato la strada al semaforo iniziando poi a suonare il clacson per attirare l’attenzione. Una volta giunti all’intersezione con Corso Monte San Gabriele si è verificata l’aggressione con l’uomo della Mercedes che, sceso dall’auto, avrebbe raggiunto l’altra (ferma per immettersi sulla via principale) sferrando un pugno al conducente e cercando di trascinarlo fuori dall’abitacolo.

A chiamare aiuto, comprensibilmente sotto shock, la moglie che è scesa in strada attirando l’attenzione di un 50enne in transito verso Ballabio che si è fermato a prestare aiuto. L’aggressore si è poi dileguato mentre l’uomo è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.