Intervento dei Vigili del Fuoco in Grignetta

Due escursionisti recuperati nella zona della Cresta Segantini

LECCO – Missione di soccorso per i Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire in Grignetta per due escursionisti rimasti bloccati nella zona della Cresta Segantini.

Mobilitato l’elicottero dei pompieri il cui personale ha individuato e recuperato i due, riportandoli a valle incolumi.