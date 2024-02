Finisce nel lago con il paracadute, 37enne salvato dai Vigili del Fuoco

L’allarme intorno alle 10.30

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto a nuoto il malcapitato, riportandolo a riva

LECCO – Intervento dei soccorritori nella mattinata di oggi, martedì, in località Pradello per salvare una persona finita nelle acque del lago.

Stando a quanto appreso sembra che l’uomo, 37 anni, fosse in volo con un paracadute da lancio quando sarebbe atterrato in acqua. L’allarme è scattato intorno alle 10.25: in posto si sono portati i Vigili del Fuoco tramite Aps e un gommone.

Dopo aver raggiunto il malcapitato a nuoto i pompieri lo hanno riportato a riva e affidato alle cure dei sanitari giunti in posto, che lo hanno trasportato in Ospedale a Lecco in codice giallo.