Fortissima ondata di maltempo a Lecco, in Valsassina e sul lago

Violenti piogge e vento, grossi rami piombano sulla Sp72 tra Mandello e Abbadia

Disagi anche in Valsassina per uno smottamento tra Balisio e Pasturo, pianta caduta in via Caldone a Lecco

VALSASSINA – La forte ondata di maltempo che ha investito il nostro territorio nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, si è abbattuta sul lago, in Valsassina e ha colpito parte della città di Lecco. Tutto si è scatenato nel giro di una manciata di minuti: prima un vento fortissimo e poi le violentissime piogge.

Danni si sono registrati sul lago, in particolare tra Mandello e Abbadia dove alcuni grossi rami di un platano sono caduti sulla Strada Provinciale 72 rendendo difficoltosa la circolazione stradale con incolonnamenti in entrambi i sensi di marcia. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per rimettere in sicurezza il tratto di strada all’altezza della Canottieri Moto Guzzi.

Il maltempo ha sferzato anche la Valsassina dove si sono registrati allagamenti sulle strade. In particolare si segnalano difficoltà al traffico lungo la Strada Provinciale 62, tra Balisio e Pasturo, a causa si uno smottamento. La strada è stata chiusa alla rotonda di Balisio. Anche in questo caso il temporale è stato molto violento e nella zona dell’Altopiano le strade si sono trasformate in fiumi.

I Vigli del Fuoco sono intervenuti anche a Lecco dove la pioggia non è stata molta, ma una pianta è caduta a causa del vento in via Caldone, la Polizia Locale ha provveduto a chiudere la strada per consentire la rimozione da parte dei pompieri.

Aggiornamenti appena possibile

VIDEO VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO TRA ABBADIA E MANDELLO