Incendio nel parcheggio dell’Ospedale, Vigili del Fuoco al lavoro

In fiamme un’auto al piano riservato agli utenti

In posto tre automezzi dei pompieri. Il silos chiuso, evacuata anche la palazzina amministrativa

LECCO – Intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco lunedì mattina per un incendio autovettura avvenuto nel parcheggio interrato dell’Ospedale Manzoni. L’allarme è scattato poco dopo le 8, in posto tre automezzi.

L’incendio è avvenuto al piano -3 del silos, quello riservato agli utenti con accesso da Via dell’Eremo. Coinvolta un’auto in sosta, una Peugeot.

Ad intervenire per primo il personale di Areu che ha visto il fumo uscire dalle grate davanti hall dell’ospedale e ha provato a spegnere il rogo con l’estintore.

Immediato e provvidenziale l’intervento dei pompieri, che ha evitato conseguenze ben peggiori: dopo aver indossato le autoprotezioni per proteggersi dal fumo intenso i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio, aiutando le persone presenti nel silos ad evacuare. Il parcheggio è stato chiuso temporaneamente: in posto la Polizia Stradale e il personale di LineeLecco per agevolare l’uscita delle autovetture. Per motivi precauzionali è stata evacuata anche la palazzina amministrativa che si trova proprio sopra il parcheggio.

Inevitabili le conseguenze alla viabilità con code all’altezza della rotonda del tunnel per la SS36.