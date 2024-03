Incidente in via Mazzucconi, auto contro un muro, grave 22enne

E’ successo mercoledì sera poco dopo le 21

Da chiarire cosa sia accaduto. Un 22enne soccorso in codice rosso

LECCO – Grave incidente nella serata di mercoledì in via Mazzucconi, a Rancio. Per cause da chiarire un’auto che scendeva in direzione Lecco è uscita di strada, finendo contro il muro di un’abitazione. E’ successo poco dopo le 21.

In posto in codice rosso si sono portati un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Un giovane di 22 anni è stato socccorso in codice rosso (gravi condizioni) e trasportato d’urgenza all’Ospedale Manzoni.