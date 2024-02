Incidente sul lungolago a Lecco, operato il terzo ragazzo coinvolto: resta grave

Ieri sera a Cremeno e Barzio la fiaccolata degli amici di Nicholas e Simone

Domani i funerali dei due giovani

LECCO – E’ stato operato – nella giornata di ieri – alla colonna vertebrale e a una gamba. Il quadro clinico A.Z. 22 anni di Lecco – coinvolto nell’incidente stradale di venerdì sera, in cui sono purtroppo deceduti gli amici Nicholas Combi e Simone Combi che erano con lui – resta gravissimo, con il giovane sedato e intubato all’ospedale Manzoni di Lecco.

Mancavano pochi minuti alle 3 di notte quando l’auto con a bordo tre giovani ha perso il controllo nell’affrontare una curva sul lungolago di Lecco, uscendo di strada e ribaltandosi più volte. I soccorsi sono arrivati a sirene spiegate, due ambulanze, l’elisoccorso, l’automedica, i Vigili del Fuoco: la piccola utilitaria rossa, una Toyota Aigo, su cui viaggiavano i tre ragazzi, era ridotta a un ammasso di lamiere accartocciate. Per Nicholas e Simone, tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati inutili, mentre per il terzo ragazzo, A.Z., sbalzato fuori dall’auto, la corsa disperata all’Ospedale di Lecco dove è arrivato in gravi condizioni.

Ieri sera, centinaia di ragazzi si sono ritrovati all’oratorio San Giovanni Bosco di Cremeno, per commemorare gli amici Nicholas e Simone Combi, entrambi valsassinesi. Il corteo di giovani, famigliari e amici alle 21 si è diretto verso Barzio, nel buio dei paesi sconvolti dalla tragedia.

I funerali dei due ragazzi domani, lunedì 5 febbraio a Cremeno alle 14:30 nella chiesa Sacra Famiglia ai Noccoli.