Il sinistro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì

Risulterebbe coinvolta una 58enne

LECCO – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, a Lecco. In via Buozzi Bruno, poco dopo la rampa per imboccare la SS36 ad altezza Bione, un’auto e una moto si sono scontrate.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro: stando alle prime informazioni risulterebbe coinvolta una donna di 58 anni.

Sul posto Carabinieri e Croce Rossa di Lecco per prestare i primi soccorsi.