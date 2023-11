Lecco. Lutto per la scomparsa di Angelo Cangiamila, aveva 85 anni

Era presidente del Lecco Club Mario Maitre

Il cordoglio del sindaco e dell’amministrazione comunale

LECCO – Lutto in città per la scomparsa di Angelo Cangiamila, presidente del Lecco Club ‘Dario Maitre’ e già presidente dell’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi. Aveva 85 anni.

I funerali si sono svolti oggi pomeriggio, venerdì, presso la Chiesa di Varigione.

Cordoglio per la scomparsa di Cangiamila è stato espresso anche dal Comune di Lecco: “E’ stato presidente dell’Associazione Volontaria Pensionati Lecchesi negli anni in cui il sodalizio impegnato in ambito culturale intensificò la sua collaborazione con l’Ente anche in ambito sociale, nella cura di una fascia d’età alla quale sarebbe poi stato dedicato il Giglio di Pescarenico”.

“Il Sindaco di Lecco e la Giunta comunale ricordano con gratitudine suo impegno civico, anche in ambito sportivo, sempre per la nostra città, ed esprimono vicinanza alla sua famiglia”.