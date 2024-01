Lecco. Lutto per la scomparsa di Vincenzo Parolari, noto commerciante

Classe 1939, Parolari gestiva l’omonimo negozio in via Roma

Il figlio Stefano: “Ci ha insegnato i valori della vita”. Martedì in Basilica i funerali

LECCO – Lutto in città per la scomparsa di Vincenzo Parolari, storico commerciante, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento in via Roma, in centro Lecco. Classe 1939, Parolari si è spento nella giornata di ieri, domenica 21 gennaio: lascia la moglie Lucia e i figli Giansandro e Stefano, consigliere comunale a Lecco.

E’ lui a ricordarlo con affetto: “Papà era un uomo semplice, innamorato della sua famiglia. E’ morto il 21 gennaio e il giorno prima aveva festeggiato 58 anni di matrimonio con mia mamma. Credo un traguardo raro, al giorno d’oggi. Lui ci ha insegnato i valori della vita: la famiglia, il lavoro, l’onestà. Era una persona tranquilla, non penso di averlo mai visto litigare con nessuno”.

Parolari era anche un appassionato ciclista: “Bici e ciclismo erano la sua altra grande passione, coltivata fin da bambino – ricorda Stefano – ha gareggiato anche ad alti livelli e fino a che il fisico glielo ha permesso è andato in bici. Ha cercato di trasmettere questa passione anche a me e a mio fratello, senza però riscuotere molto successo”.

Poi il lavoro, nello storico negozio con quasi 100 anni di storia: “Il primo negozio era stato aperto a San Giovanni dai mie nonni nel 1925 – ricorda Stefano – poi nel 1965 mio papà e mia mamma aprirono in via Roma. Anche qui papà ha dato il massimo ed era orgoglioso: ultimamente non lavorava più se riusciva veniva in negozio e stava li, anche solo per scambiare due parole con i clienti”.

Vincenzo Parolari aveva avuto anche esperienze in politica, come consigliere provinciale e comunale, infine dal 1997 al 2001 era stato Presidente del Consiglio di Zona 3.

I funerali si terranno domani, 23 gennaio, alle 15.30 presso la Basilica di San Nicolò.