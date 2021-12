Lecco. Resta in prognosi riservata la giovane investita in viale Costituzione

L’incidente nel tardo pomeriggio di martedì

La 26enne si stava spostando in bicicletta sulle strisce pedonali

LECCO – E’ ancora ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, la giovane che nella serata di ieri, martedì 30 novembre, è stata investita da un’auto all’incrocio tra viale Costituzione e via Leonardo Da Vinci a Lecco. La 26enne si stava spostando in biciletta sulle strisce pedonali verso via Da Vinci quando è stata urtata dal mezzo.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le condizioni della ragazza sono apparse serie. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice rosso con diversi traumi: un trauma cranico, un trauma al bacino e la frattura al femore. La Polizia Stradale dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.