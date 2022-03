Lecco. Terribile schianto in via Pasubio, due auto completamente distrutte

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, quattro persone coinvolte

Sul posto due ambulanze, automedica e Vigili del Fuoco, fortunatamente nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita

LECCO – Terribile incidente poco prima della mezzanotte di ieri, giovedì 4 marzo, all’incrocio tra via Pasubio, via Milazzo e via Petrarca, nel rione di Santo Stefano. Due auto si sono scontrate all’altezza del semaforo: una ha terminato la sua corsa ribaltandosi proprio all’altezza del panificio Ciresa, mentre la seconda ha distrutto la parte anteriore nello scontro.

E’ stata tanta la paura anche tra i residenti che hanno sentito il botto, ma fortunatamente le conseguenze si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa di Lecco e l’altra della Lecco Soccorso, e l’automedica per prestare soccorso alle quattro persone coinvolte, tra cui c’era anche un bimbo di 8 anni (trasportato all’ospedale per alcune contusioni in codice verde).

Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita: sulle due auto oltre al bambino anche ragazza di 27 anni, un ragazzo di 33 e un uomo di 49 (quest’ultimo è stato quello che ha riportato le conseguenze più gravi ed è stato trasportato all’ospedale in codice giallo, mediamente critico, per un trauma al torace). Tutti i feriti sono stati comunque portati al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco con un’autopompa e le forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.