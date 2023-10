Maltempo, allagamenti e piante pericolanti, code lungo la SS36

Ondata di maltempo sulla Provincia, disagi alla viabilità lungo la Statale 36

Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi

LECCO – Il maltempo che imperversa oramai da diverse ore sta creando diversi disagi in città e in tutta la Provincia. I Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi per allagamenti, alberi caduti e incidenti stradali causati dalla forte pioggia e dalle raffiche di vento.

Critica la situazione sulle strade, in particolare sulla SS36 dove in direzione sud all’altezza di Bosisio Parini si segnalano alcune piante pericolanti sul ciglio della carreggiata. In posto la Polizia Stradale per deviare il traffico, fortemente rallentato verso Milano. Anche in alto lago, sempre sulla SS36 si segnalano disagi causati da alcuni allagamenti.

Poco prima delle 8 all’ingresso della nuova Lecco-Ballabio, all’altezza dell’Ospedale Manzoni, si è verificato un incidente stradale: un’auto, per motivi da chiarire, si è ribaltata. Soccorsa in codice verde una 35enne.

Diversi gli interventi in corso in tutta la Provincia colpita da questa ondata di maltempo: i Vigili del Fuoco della Centrale di Lecco e di tutti i distaccamenti volontari sono attivi sul territorio a partire dalle ore 4 di questa notte per interventi di taglio piante e allagamenti. Le zone maggiormente colpite sono il lecchese e il meratese. A Malgrate si segnala un black out: da quanto appreso parte del paese sarebbe rimasta senza corrente per oltre 30 minuti.

La forte pioggia di queste ore ha ‘ricreato’ anche la cascata di Pradello, sul monte San Martino, regalando un effetto davvero suggestivo immortalato da alcuni viaggiatori in transito.

In aggiornamento