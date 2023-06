Resegone. Escursionista cade e s’infortuna, elisoccorsa

L’intervento è stato richiesto nel primo pomeriggio di oggi, sabato

LECCO – Intervento dell’elisoccorso di Como nel primo pomeriggio di oggi, sabato, a seguito della richiesta di intervento per una caduta di una escursionista impegnata sul versante lecchese del Resegone. Allertati anche i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco, a disposizione per un eventuale supporto via terra.

L’escursionista, che da quando appreso stava procedendo lungo il sentiero 5, è caduta infortunandosi. Sul posto è giunto l’elicottero con a bordo lo staff tecnico/medico.

Dopo le prime cure, la donna è stata stabilizzata e portata a bordo, quindi elitrasportata all’ospedale di Gravedona in codice giallo.