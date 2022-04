SS36: incidente nel tunnel del Barro, scontro tra un camion e un’auto

Inevitabili le ripercussioni sul traffico

CIVATE – Incidente nel tunnel del Barro, lungo la Statale 36, in direzione Nord, poco prima delle 14.30 di oggi, martedì 12 aprile. Un camion avrebbe tamponato un’auto su cui viaggiavano due persone, padre e figlia, che sarebbero rimaste incastrate nell’auto.

Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze gravi, ma c’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco per tirar fuori gli occupanti dell’auto. Sul posto anche due ambulanze della Croce San Nicolò di Lecco, l’automedica oltre alla Polstrada. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico). Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità.