Lecco. In possesso di 5 kg di marijuana, coppia arrestata

La sostanza rinvenuta nell’auto e nell’abitazione dei due soggetti, dopo un controllo della Guardia di Finanza

Sui finanziari esercitata anche violenza in fase di perquisizione

LECCO – Arrestata una coppia in possesso di 5 kg di marijuana dalla Guardia di Finanza di Lecco. Il fermo dopo un controllo sulla Sp72 nel tardo pomeriggio del 16 novembre: la macchina con a bordo due persone è stata sottoposta a ispezione a nord della strada provinciale, tra Lecco e Abbadia.

Durante gli accertamenti sul veicolo i finanziari del Comando Provinciale di Lecco hanno trovato all’interno del bagagliaio delle buste di plastica contenenti un ingente quantitativo di droga. Durante le operazioni uno degli occupanti il veicolo, un uomo, ha anche reagito con violenza contro i Finanzieri.

In seguito si è proceduto, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lecco, alla perquisizione delle abitazioni in uso alla coppia, con il supporto delle unità cinofile antidroga messe a disposizione dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, nonché la strumentazione per il confezionamento della droga: bilancini di precisione e macchine per il sottovuoto. Complessivamente sono stati posti sotto sequestro quasi 5 kg di marijuana.