Malore nei boschi tra Galbiate e Ello, soccorso un uomo di 50 anni

Soccorso alpino e Vigili del Fuoco al lavoro nel tardo pomeriggio di venerdì

L’uomo è stato trasportato con la barella per una trentina di minuti fino all’ambulanza e poi in ospedale in gravi condizioni

GALBIATE – Intervento nel tardo pomeriggio di venerdì 9 giugno per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino. e i Vigili del Fuoco di Lecco. La centrale ha attivato i soccorsi poco prima delle 18 per un uomo di 50 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava in una zona boscosa e molto impervia.

Sono partiti subito i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sei i soccorritori impegnati insieme a due squadre Saf da Lecco e una partenza da Valmadrera (per un totale di 8 Vigili del Fuoco); sul posto anche l’automedica, l’ambulanza e la Polizia locale. L’uomo è stato trasportato con la barella per una trentina di minuti fino all’ambulanza e poi in ospedale in gravi condizioni.