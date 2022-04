Due incendi in mattinata a Colico, in due immobili non abitati

Il primo in via Padania, il secondo in via San Carlo. Diverse squadre di pompieri al lavoro

COLICO – Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco nel comune di Colico per due incidenti che hanno riguardato case fortunatamente non abitate, quindi senza persone rimaste coinvolte.

Il primo è accaduto in via Padania, causato a quanto sembra da degli stracci dati alle fiamme. Il secondo in via San Carlo dove ha preso fuoco un’abitazione al primo piano di un vecchio stabile residenziale.

Diverse le squadre di pompieri intervenuti dalla stazione di Bellano e di Lecco.