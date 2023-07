Colico. Giovane scout accusa un malore, interviene il Soccorso Alpino

Il ragazzo stava campeggiando con altri compagni in località Villa Osio

Oltre alla Stazione di Valsassina-Valvarrone, intervenuta la Croce Rossa

COLICO – Uno scout è stato soccorso a Colico, dopo aver accusato un malore, dal Soccorso Alpino. La Stazione di Valsassina-Valvarrone XIX Delegazione Lariana è entrata in azione ieri, domenica, in tarda mattinata dopo la richiesta d’aiuto da parte dei compagni del giovane.

Il gruppo stava campeggiando in località Villa Osio, quando è successo il fatto. Arrivati sul posto con tutte le attrezzature sanitarie, i tecnici hanno collaborato con il personale della Croce Rossa di Colico per stabilizzare il ragazzo. Dopo averne valutato le condizioni, lo hanno trasportato per fargli ricevere le cure mediche necessarie.