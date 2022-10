Un primo falso allarme per due dispersi poi ritrovati

Il secondo intervento per una giovane infortunata dopo una caduta

LECCO – Pomeriggio di interventi, quello di domenica, per i soccorsi in Grignetta: due gli interventi eseguiti, nel primo caso fortunatamente si è trattato di un falso allarme per due persone disperse, il secondo intervento invece per un infortunio.

A lanciare l’allarme, nel pomeriggio, era stata una donna che stava compiendo un escursione insieme al marito e alla figlia. La famiglia si sarebbe separata durante il percorso e la madre, non vedendoli più, aveva allertato i soccorsi. Per fortuna i due sono stati rintracciati sani e salvi più avanti.

Intorno alle 17, invece, una giovane è stata soccorsa all’inizio del sentiero delle Foppe (che collega i Resinelli al rifugio Rosalba) dopo una caduta che le ha procurato dei traumi non gravi. La 25enne è stata recuperata e trasferita verso valle dove un’ambulanza attendeva le squadre in azione di soccorso alpino e vigili del fuoco.