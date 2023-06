SS36: auto in fiamme in galleria all’altezza di Lierna, in direzione Sud

L’incidente è avvenuto nella galleria Scoglio, poco dopo le 15 di oggi, sabato

LIERNA – Auto in fiamme a seguito di un incidente con una moto (la dinamica dovrà essere ufficializzata dalla Polstrada intervenuta sul posto) avvenuto poco dopo le 15 di oggi, sabato, all’interno della galleria Scoglio, lungo la SS36, all’altezza del comune di Lierna, in direzione Sud.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi di Soccorso: automedica, ambulanza del Soccorso Bellanese, Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano e la Polstrada.

La galleria è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzione per fumo e, nella carreggiata sud, per consentire le operazioni di soccorso. Uscita obbligatoria Bellano per chi sta viaggiando in direzione Lecco.

Inevitabili le code che si sono formate sulla SS36 in direzione Lecco a seguito del sinistro.