Traffico bloccato sulla Parlasco – Bellano: camion fermi per via della neve

I mezzi pesanti, privi delle dotazioni invernali, non sono in grado di proseguire la marcia

Il personale di Anas al lavoro per ripristinare la viabilità lungo la Parlasco – Bellano

PARLASCO – Traffico bloccato sulla strada statale 754 Parlasco – Bellano a causa di due camion bloccati perché sprovvisti di dotazioni invernali.

Lo fa sapere Anas, sottolineando come il proprio personale sia sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento infatti traffico risulta bloccato tra il km 2,8 e il km 8 all’altezza del comune di Parlasco.