Brivio: blitz dei carabinieri in una casa del centro

Quattro persone, di origine marocchina, sono state portate in caserma per accertamenti

L’operazione dovrebbe essere legata al contrasto dello spaccio di droga

BRIVIO – Blitz dei carabinieri questa mattina, martedì, in una casa del centro storico di Brivio con quattro persone, di origine marocchina, portate in caserma per accertamenti dopo un’accurata perquisizione effettuata dai militari, alcuni dei quali anche in borghese, all’interno dell’abitazione.

Il sospetto, che dovrà trovare conferma dalle indagini degli inquirenti, è che l’operazione sia legata al contrasto allo spaccio di droga più volte segnalato, anche dai residenti e culminato, poco più di una settimana fa, nella denuncia di un uomo che alla vista delle divise era scappato facendo cadere a terra un marsupio pieno di cocaina.

Non è escluso anche che ci sia un legame con l’aggressione perpetrata, sempre qualche giorno fa, ai danni di una ragazza che camminava sul lungofiume.

La presenza di diverse pattuglie, così come di diversi militari, anche in borghese, nel cuore del paese che si affaccia sull’Adda non è passata inosservata a molti residenti che hanno notato l’insolito movimento.

Anche il sindaco Federico Airoldi è stato informato sui fatti e si è complimentato con gli uomini dell’Arma per l’operazione messa a segno volta a contrastare la presenza di spacciatori per le strade del paese.