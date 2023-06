Brivio: scontro tra due auto in via ai Campi

E’ successo questa mattina, martedì, poco dopo le 9.30

Sul posto ambulanza e Polizia locale

BRIVIO – Incidente tra due auto in via ai Campi a Brivio. E’ successo questa mattina, martedì, intorno alle 9.30 con le auto, una Kia e una NIssan, che si sono scontrate frontalmente.

Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della Polizia locale intercomunale il personale sanitario si è occupato di prendere in carico le due persone coinvolte nel sinistro, una donna di 33 anni e un uomo di 76 anni. Le loro condizioni di salute non risultano gravi.