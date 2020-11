Carabinieri. Due arresti per spaccio di droga a Cernusco e Bulciago

Donna sorpresa con 58,5 grammi di cocaina e quasi 10mila euro in contanti

Nei guai anche un 26enne in possesso di 75 grammi di “hashish” e 41 grammi di “eroina”

CERNUSCO/BULCIAGO – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco. Nella serata di ieri, 27 novembre, i militari della Compagnia Carabinieri di Merate, in servizio di controllo nei comuni di Cernusco Lombardone e Bulciago, hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Merate hanno sorpreso a Cernusco S.D., 51enne, cittadina albanese, residente a Lomagna, intenta a cedere due dosi “cocaina” a un 44enne di Merate e un 46enne di Lomagna, cittadini italiani. La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori 58,5 grammi di “cocaina”, già suddivisa in 73 dosi, la somma in contanti di 9.711,50 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, un telefono cellulare, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Merate, nel corso dell’attività di controllo alla circolazione stradale nel comune di Bulciago, hanno sottoposto a controllo l’auto, condotta da A.K., 26enne, cittadino del Marocco, residente a Bulciago, a seguito del quale è stato trovato in possesso di 75 grammi di “hashish” e di 41 grammi di “eroina”.

Gli arrestati, nella mattinata odierna sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha applicato a carico della donna la misura degli arresti domiciliari, mentre per il 26enne ha disposto la custodia cautelare in carcere.