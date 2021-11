Cernusco, incursione dei ladri allo spaccio Tutto cialde

I ladri hanno fatto incursione nella notte tra sabato e domenica scorsa

Non è la prima volta che l’attività di via Spluga viene presa di mira dai malviventi

CERNUSCO – Incursione dei ladri nella notte tra sabato e domenica scorsa all’interno dello spaccio Tutto Cialde di via Spluga. I malviventi sono riusciti a entrare nel negozio, situato a fianco della Statale, forzando una finestra.

Una volta all’interno dei locali hanno arraffato le prime cose che si sono trovati sottomano, cercando banconote e monete nel registratore di cassa e sono poi scappati via con un “misero” bottino. Non si tratta, purtroppo, del primo furto nello spaccio di cialde, già “visitato” dai soliti ignoti qualche tempo fa sempre nel cuore della notte.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul fenomeno dei furti, particolarmente “caldo” nel Meratese in questo periodo dell’anno con l’avvicinarsi delle festività natalizie. Un argomento, quest’ultimo, al centro della riunione del comitato provinciale per la sicurezza convocato dal prefetto Castrese De Rosa proprio a Merate settimana scorsa (qui l’articolo in merito).