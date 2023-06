Cernusco. Scritte sul muro della stazione: “Persone che sanno poco e capiscono niente”

Sul muro della stazione sono comparse alcune scritte in vernice rossa

Un cittadino: “Mischiare sionismo, massoneria, banchieri, shoah e vaccini vi qualifica come persone che sanno poco e capiscono niente”

CERNUSCO – ‘Il vaccino uccide’, ‘La Shoah è una truffa’. Sono alcuni dei messaggi comparsi sul muro della stazione di Cernusco, tracciati in vernice rossa. Le scritte sono state notate da diversi cittadini: “Il mio paese sta vivendo un grave calo di reputazione – si sfoga uno di loro – ci sono problemi di spaccio, il sindaco Toto ha ricevuto una diffida dal Prefetto per le sue inadempienze e spesso appaiono scritte ignominiose sui muri”.

“Io – continua – che non pretendo la luna e sto dalla parte di chi ha qualcosa da esprimere e ci prova anche in questi momenti, in cui è facile farsi fregare dai venditori di frottole, vorrei dire che prima di tracciare un testo bisogna prendere le misure, poi fare lettere alte uguali e andare diritti, badare all’ortografia, ed essere sicuri che il proprio messaggio abbia senso. Mischiare sionismo, massoneria, banchieri, shoah e vaccini vi qualifica come persone che sanno poco, capiscono niente e sciupano vernice per nulla. Solidarietà a chi ripulirà il muro con le temperature di questi giorni”.